Høie varsler ny smitteapp og hastemøte

NY APP: Helse- og omsorgsminister Bent Høie gjør et nytt forsøk på smittesporingsapp. Foto: NTB Scanpix

Regjeringen skroter Smittestopp-appen som over 1,5 millioner nordmenn lastet ned. I stedet vil de lage en ny app basert på Apple og Googles rammeverk.

– Norge tok sjansen ved å være tidlig ute med å forsøke å etablere en smitteapp. Dessverre lyktes vi ikke med det arbeidet. Det har vi lært av. Og nå går vi videre, sa helseminister Bent Høie (H) på mandagens coronapressekonferanse.

Helsemyndighetene gikk høyt på banen da de lanserte appen kalt «Smittestopp» i midten av april. I løpet av det første døgnet ble den lastet ned av en million nordmenn og håpet var at den skulle forenkle smittesporingsarbeidet betydelig. Det skjedde aldri.

I stedet ble appen stanset av Datatilsynet, som mente at den nytteverdi ikke var godt nok dokumentert og la ned forbud mot å behandle personvernopplysninger i appen.

Prøver på nytt

Nå vil helseministeren prøve på nytt, etter råd fra FHI, som ledet arbeidet med å lage Smittestopp.

– Vi trenger enda flere virkemidler for å stoppe spredningen av coronaviruset. Regjeringen har derfor besluttet at det skal lages en ny app basert på det internasjonale rammeverket fra Google og Apple. Denne appen er kun for smittesporing, den lagrer ikke data sentralt og er derfor mindre inngripende i personvernet enn Smittestopp var, sier Høie.

Kan være klar før nyttår

Utviklingen av den nye appen skal nå legges ut på anbud. FHI anslår at det vil ta åtte uker å utvikle den.

– Målet er at appen skal være klar innen utgangen av året, men vi skal bruke tiden som trengs for å sikre god informasjonssikkerhet og god ivaretakelse av personvernet, sier Høie.

Målet til myndighetene var at 60 prosent av befolkningen skulle bruke Smittestopp-appen. I begynnelsen av juni hadde 1,57 millioner nordmenn lastet den ned, men aktive brukere var da på rundt 15 prosent av befolkningen på over 15 år.

Det har kostet opp mot 40 millioner kroner å utvikle Smittestopp-appen, opplyste FHI på mandagens pressekonferanse.

Hastemøte

Helseminister Bent Høie (H) forventer at Oslo følger råd om strengere tiltak og ber kommunen ta ansvar. 19 omkringliggende kommuner deltar på hastemøte i kveld.

Oslo må følge rådene om strengere tiltak slik at smitten ikke spres til nabokommuner, sier Høie på en pressekonferanse mandag.

Byrådet i Oslo har sagt at de vil avvente for å se hvordan smitten utvikler seg de neste dagene.

Høie er svært bekymret for smittesituasjonen i hovedstaden blant annet fordi så mange har ukjent smittevei.

– Jeg forventer at kommunen vil følge helsemyndighetenes råd, sier han.

Høie viser til Bergen som har lagt ned et stort arbeid i snu smittetutviklingen.

– Nå er det Oslo som må ta ansvar, sier helseministeren.

Senere mandag skal Oslo orientere om eventuelle nye tiltak i hovedstaden.

Erfaring fra resten av Europa viser at hovedsteder og store byer driver spredningen av coronaviruset, sier Høie.

19 kommuner rundt Oslo skal mandag kveld delta i et hastemøte med helseministeren etter smitteutviklingen i hovedstaden den siste tiden.

Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet er blitt bedt av Høie om å vurdere nye tiltak for omkringliggende kommuner.

En rekke kommuner i Oslo bo- og arbeidsmarkedsregion skal delta i et digitalt møte. Foruten Oslo gjelder det kommunene Bærum, Asker, Lillestrøm, Nordre Follo, Lørenskog, Nittedal, Nesodden, Rælingen, Ås, Lier, Frogn, Nes, Vestby, Enebakk, Aurskog-Høland, Lunner, Gjerdrum, Hole og Gran.