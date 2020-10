Nedtur for Inovio Pharmaceuticals - aksjen har falt 61 prosent

Det amerikanske bioteknologiske selskapet Inovio Pharmaceuticals opplyser at deres coronavaksine har blitt satt på hold i fase 2 av 3.

Årsaken er at selskapet skal se nøyere på et par spørsmål knyttet til vaksinen etter dialog med U.S. Food and Drug Administration (FDA). Selskapet kan ikke fortsette med utviklingen og testingen av vaksinen før svarene på spørsmålene til FDA er godkjent.

Inovio varsler at det vil komme med svar i løpet av oktober.

Handelen i aksjen ble stoppet på Nasdaq i forbindelse med denne nyheten.

Kort tid etter at aksjen kunne handles igjen, falt den 36 prosent til 10,84 dollar, men hentet seg inn utover kvelden og endte ned 28,3 prosent til 12,14 dollar.

I juni var Inovio oppe i rundt 31 dollar pr. aksje og aksjen har følgelig falt over 60 prosent.