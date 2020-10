Færre nordmenn vil vaksineres

Før sommeren sa syv av ti nordmenn at de ville vaksineres når og hvis det kom en vaksine mot corona. Nå viser en ny undersøkelse utført av Kantar for Forskningsrådet at vaksinetilhengerne er på vikende front.

– Rasjonell tankegang

«Bare» seks av ti sier de nå vil la seg vaksinere hvis det kommer en vaksine mot corona. Størst tilbakegang er det blant kvinner og i aldersgruppen fra 45 til 59 år.

– Jeg har forståelse for at befolkningen uttrykket en viss skepsis til en fremtidig covid-19 vaksine all den tid den ikke foreligger og vi ikke vet hvordan den vil virke. Det at befolkningen i noe mindre grad nå sier ja til å la seg vaksinere synes jeg alt i alt er en ganske rasjonell tankegang fra den norske befolkningen, sier adm. direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet.¨

Før han legger til at det vil være svært viktig å komme tidlig ut med god informasjon om de aktuelle vaksinene når det foreligger resultater fra kliniske studier, og når den første vaksinen blir godkjent.

Ifølge undersøkelsen har det norske folket forståelse for at det tar tid med å utvikle vaksinen, og bare 15 prosent av de spurte sier de er skuffet over at forskerne ikke har kommet lenger i arbeidet.

Vil ikke ha russisk vaksine

Åtte av ti nordmenn har tillit til jobben forskerne gjør, men det er samtidig stadig flere som sier de ikke stoler på at forskere deler all informasjon de har om coronaviruset. Nær åtte av ti i undersøkelsen sier de opplever vaksiner generelt som trygge. Det er færre en ved samme måling i april, da ni av ti svarte at de opplever vaksiner som generelt trygge.

Russland har allerede godkjent en vaksine. På spørsmål om man ville la seg og sine nærmeste bli vaksinert med den russiske vaksinen dersom den blir tilgjengelig i Norge, var det bare 17 prosent som svarte positivt på det. Fem av ti er helt eller delvis avvisende, mens resten er usikre eller ikke har bestemt seg.

Selv om vaksineskepsisen i Norge øker noe, er mange andre land langt dårligere stilt med tillit til systemet. I Russland sier over 45 prosent nei til å benytte seg av coronavaksine, mens bare 13 prosent sier de vil la seg vaksinere umiddelbart en vaksine foreligger. I USA viser en fersk undersøkelse at 49 prosent ikke vil la seg vaksinere. Noe som er en dramatisk nedgang siden mai. Ifølge Forskningsrådet er det et tydelig og uroligende tegn på at vaksineområdet er i økende grad politiseres.