BerGenBio får godkjenning av coronastudie i India

GODKJENNING: BerGenBio får grønt lys til testing av medisin. Her fra noteringen på Oslo Børs. Foto: Ruud, Vidar

Biofarmasiselskapet BerGenBio har mottatt regulatorisk godkjenning fra Indiske regulatoriske myndigheter for å fortsette med selskapets klinisk fase II-studie for å vurdere effekten og sikkerheten av bemcentinib for behandling av Covid-19 hos innlagte pasienter. Det opplyses i en børsmelding.

Pasientdosering i India vil starte i løpet av de neste ukene og vi forventer å kunne oppdatere markedet i nær fremtid, heter det i meldingen.

Studien vil registrere 120 innlagte Covid-19 pasienter. 60 pasienter vil få bemcentinib, som monoterapi eller i kombinasjon med standard behandling, og 60 pasienter i en kontrollgruppe, som kun mottar standard behandling, på fem steder i Sør-Afrika og syv i India.

Onsdag falt aksjen 4,36 prosent.