Vaccibody-aksjen går til himmels etter gigantavtale med Roche. Det samme gjør formuen til Jan Haudemann-Andersen

Vaccibody har inngått en global lisens- og samarbeidsavtale med Genentech, som ligger i Roche Gruppen, for å utvikle DNA-baserte individualiserte neoantigen kreftvaksiner basert på produktkandidaten VB10.NEO på tvers av en rekke kreftformer.

Avtalen har en verdi på opptil 715 millioner dollar, eller 6,7 milliard kroner, og er dermed den største innen norsk biotek noensinne og den åttende største i Europa i år.

Det satt virkelig fyr i Vaccibody i gråmarkedet, som torsdag klokken 09.50 var opp 54 prosent til 57 kroner.

Jan Haudemann-Andersen er største aksjonær med snaut 35 millioner aksjer. Torsdag var aksjene hans verdt 2 milliarder kroner, etter et verdihopp på 701 millioner kroner.

– Vi er meget fornøyd med lisensavtalen som Vaccibody har inngått med et av verdens største farmasiselskaper. Lisensavtalen for en del av selskapets virksomhet bekrefter Vaccibody’s teknologiplattform og selskapets mange muligheter fremover. Avtalen består av up-front og milestones betalinger, men ikke minst en royaltyavtale på fremtidig netto salg. Royalty delen av avtalen anser vi som den viktigste delen av avtalen og den med det største potensialet, sier Haudemann-Andersen til Finansavisen.

Ifølge Kapital 400 rikeste, som ble publisert i forrige uke, var Haudemann-Andersen god for 4,8 milliarder kroner. Etter dagens verdihopp kan formuen hans ligge i nærheten av 5,5 milliarder kroner. Etter å ha sust forbi både Øystein Stray Spetalen og Arne Blystad, er investoren nå rikere enn Christian Ringnes.

Mange kjente navn

Nest største aksjonær i Vaccibody er Rasmussengruppen, etterfulgt av Andenæsgruppen og Tore Aksel Voldberg. Trioen har papirgevinster på henholdsvis 633, 229 og 198 millioner kroner torsdag morgen.

På aksjonærlisten finner man også profilerte investorer som Ole Morten Halvorsen, Runar Vatne, Johan Johannson, Stein Haudemann-Andersen, Wilhelmsen-familien og Edvin Austbø.

Utvalgte aksjonærer i Vaccibody Navn Verdioppgang Jan Haudemann-Andersen 701,0 Rasmussengruppen 632,5 Andenæsgruppen 229,0 Tore Aksel Voldberg 197,8 Ole Morten Halvorsen 163,5 Runar Vatne 156,3 Johan Johannson 107,3 Stein Haudemann-Andersen 89,4 Wilhelmsen-familien 72,0 Edvin Austbø 62,5 Lars Nilsen 52,0 Simen Thorsen 49,8 Tor Dagfinn Veen 48,0 Grunde Eriksen 47,4

Går på børs

Og snart skal det bli bedre likviditet i Vaccibody-aksjen. Selskapet har søkt om notering på Merkur Market og det er ventet at første handelsdag blir 7. oktober.

Vaccibody har utviklet en vaksineplattform som er bygget opp slik at virkestoffene blir styrt til de cellene i kroppen som er optimale for å sette i gang en immunrespons.

– Samarbeidet med Genentech vil transformere Vaccibody og markerer begynnelsen på en ny og spennende reise for selskapet. Midlene fra denne avtalen vil gjøre det mulig for oss å akselerere og utvide vaksineporteføljen, og vi tror dette vil maksimere selskapets potensial overfor pasienter og for aksjonærer, sier adm. direktør Michael Engsig i Vaccibody, og fortsetter:

– Vi vil også forfølge mulighetene for ytterligere lisens- og samarbeidsavtaler, inkludert strategiske partnerskap med fokus på vår teknologiplattform.

To produkter

Potensialet for Vaccibody-teknologien i å forebygge og behandle et bredt spekter av sykdommer på tvers av flere terapeutiske områder bygger på plattformens allsidighet til å skreddersy immunresponsen.

I dag har Vaccibody to kliniske produktkandidater: 1) VB10.16 - kreftvaksine mot human papillomavirus 16 (HPV16)-kreft. Kandidaten er for tiden i fase II i et utviklingssamarbeid med Roche på avansert livmorhalskreft og har betydelig kommersielt potensial i andre HPV16+ kreftindikasjoner, for eksempel hode- og halskreft; 2) VB10.NEO - en svært innovativ persontilpasset neoantigen kreftvaksine som nå er lisensiert til Genentech.

– Vaccibody har allerede vist at plattformen har evnen til å velge klinisk relevante antigener og indusere de best tilpassede immunresponsene knyttet til klinisk effekt i begge sine kliniske programmer, sier forskningsdirektør og medgründer Agnete B. Fredriksen, og fortsetter:

– De kliniske og prekliniske resultatene vi hittil har sett underbygger vår tillit til teknologipotensialet og vår ambisjon om å optimalisere utnyttelsen av Vaccibody-plattformen, ved å utvikle flere kandidater, som førsteklasses ikke-individualiserte kreftvaksiner og vaksiner mot infeksjonssykdommer,