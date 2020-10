APATISK: Donald Trump har i lengre tid forsikret om at en coronavaksine vil bli tilgjengelig før valget er over. Nå kan det se mørkt ut for presidenten.

Det er mange aktører som har meldt seg på konkurransen om å finne en vaksine mot coronaviruset, men det er stor usikkerhet rundt når vaksinen bli klar.

Donald Trump har i lengre tid uttalt at han er sikker på at en vaksine vil være klar før valget er over. Skulle det være tilfelle er det udiskutabelt positivt for presidentens muligheter for å bli sittende nok en periode.

Nå stikker imidlertid Moderna-sjef Stéphane Bancel bærebjelker i hjulene for presidenten.

– Vaksinen blir ikke klar før valget er over, sier biotek-sjefen til Financial Times.

Klar til våren

Bancel forteller at han ikke vil søke om å få nødtillatelse fra det amerikanske mattilsynet, Food and Drug Administration (FDA), før tidligst 25. november.

Moderna injiserte pasient nummer 15.000 av 30.000 sist fredag, hvilket gjør at Moderna-sjefen ikke forventer å ha vaksinen klar før våren 2021.

– Jeg tror sent første kvartal, tidlig andre kvartal er en rimelig tidslinje, basert på det vi nå vet om vaksinen vår, sier han.

Trump har som kjent presset på for å få en vaksine klar før valget, hvilket uroer eksperter hva gjelder forskyndet og uferdig testing.

FDA-sjef Stephen Hahn er klar på sitt ståsted i saken.

– Godkjennelsesprosessen vil være basert på vitenskap, ikke politikk. FDA vil ikke tillate noe som helst press fra noen, sier Hahn.

Faller

Moderna er en av syv vaksinekandidater som blir testet i USA og en av fire som nå nærmer seg slutten av testingen.

I august ble det kjent at myndighetene i USA har kjøpt 100 millioner doser av Moderna-vaksinen, med opsjon til å kjøpe 400 millioner til. Totalprisen beløperr seg på 2,5 milliarder dollar, eller 23,2 milliarder kroner.

Moderna-aksjen er hittil i år opp 261,7 prosent, men handles i førhandelen på Wall Street ned 0,5 prosent til 70,75 dollar etter den negative nyheten.