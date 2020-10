Smartfish har tapt 250 millioner på 15 år, men tenker ikke engang på å røre bremsen

– Vi har ingen tanker om å bremse. Det blir røde tall i år også, som forventet.Vi går som planlagt i minus, og dessverre har Covid-19 satt oss kraftig tilbake, sier styreleder Benedicte Fossum i Smartfish.

Selskapet utvikler ernæringsdrikker med marine fettsyrer inneholdende Omega 3, og selger sin egne sportsdrikkserie Smartfish Recharge i ulike varianter.

Hele prosessen er nå forsinket, og partneren vår har måttet skifte strategi til mye mer e-handel Benedicte Fossum

Bak satsingen helt tilbake fra 2001 står nå i første rekke Investinor, svenske Industrifonden, Hong Kong-baserte Jacobsen Pharma Group og også Benedicte Fossum, mens gründerne solgte seg ut for en lav sum i fjor.

– Fått en stor forsinkelse

Den ryggen har vært god å ha. Smartfish har tapt millioner hvert år siden starten. I fjor opplevde de nytt fall i omsetningen etter at salget til Hellas stoppet helt opp da myndighetene der innførte nytt regelverk, og underskuddet vokste til hele 32,8 millioner.

Smartfish har nå redusert omsetningen tre år på rad fra 27,6 millioner i 2016 til bare 16,7 millioner i fjor. Og i år har Covid-19 rammet selskapet voldsomt.

STERK I TROEN: Styreleder Benedicte Fossum i Smartfish tror på selskapet og på eierne tross store tap i mange år. Innerst inne vet hun nok at Smartfish kan være gull verdt som ESG-aksje. Foto: -

– Vi var klare for roll-out og hadde produkter med god smak og klinisk dokumentasjon klare for 14 land gjennom vår globale samarbeidspartner for klinisk ernæring, B. Braun. Innsalget av kliniske ernæringsprodukter går via helsepersonell, og det er viktig at de opplever den gode smaken som verdsettes av pasienter. Men hele prosessen er nå forsinket, og partneren vår har måttet skifte strategi til mye mer e-commerce. Da er det tyngre å få kontakt, sier Benedicte Fossum.

– Det kommer til å ta seg opp, men må erkjenne at vi har fått en stor forsinkelse.

9 måneder forsinket

– Vi hadde et strålende pilotsalg mot kreftpasienter i Hellas som led av sykelig underernæring der Smartfish emulsjonsteknologi med Omega 3 demper betennelsesprosesser, og der ytterligere salg skulle vært satt ut i livet denne høsten.

Smartfish (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 16,7 18,2 Driftsresultat −27,7 −25,5 Resultat før skatt −32,8 −27,5 Årsresultat −32,8 −27,5

Fortsatt står salget på vent.

– Salget skal ta seg opp igjen i 2021, og det vil nå ta tid før vi kan lansere i alle markeder.

– Sammenlignet med våre opprinnelige planer er vi nå 6 til 9 måneder forsinket - særlig innen helseprodukter til Asia der vår samarbeidspartner nå går over til e-handel. Vi er nok mer 9 enn 6 måneder forsinket, legger Fossum til.

– Jeg vet ikke om inntektene faller så mye mer, men vi får ikke den økningen vi ønsket. Når det gjelder underskuddet, ønsker jeg ikke å uttale meg om det, men et forskningsbasert selskap må forventes å gå med underskudd inntil produktene er godt etablert i markedet, sier hun.

Med positive signaler fra eierne er vi trygge på at Smartfish vil få nødvendig kapital Benedicte Fossum

– Positive signaler fra eierne

Smartfish doblet i fjor prisingen av selskapet i forbindelse med en emisjon mot Hong Kong-baserte Jacobsen Pharma, der selskapet ble priset til 360 millioner til en kurs på snaue 20 kroner pr. aksje.

Blant nøkkelpersoner er troen fortsatt sterk i det det i vår ble erklært en rekke tegningsretter knyttet til et tidligere konvertibelt lån - dog var kursen på disse rettene 40 prosent lavere enn siste emisjon.

– Det bekrefter våre aksjonærers tro på selskapet, og med positive signaler fra eierne er vi trygge på at Smartfish vil få nødvendig kapital, sier Fossum.

Hun understreker at troen også er tilstede andre steder i det Smartfish er blitt valgt ut som ernæringsprodukt i en stor klinisk studie for bruk på Covid 19-pasienter. Endelig konklusjon er ikke ventet før mot slutten av 2021, men Fossum utelukker ikke at selskapet vil kunne høste positive Covid-19-effekter lenger frem i tid etter smellen pandemien har påført selskapet i år. Også i USA skal det være stor interesse for selskapets teknologi der University of Rochester gjennomfører en ny studie rundt effekten av produktet Remune i kreftpasienter.