Høie: Uenig med Trump i at man ikke skal være redd for covid-19

På en pressekonferanse tirsdag understreket Høie at vi alle må forholde oss til at vi har å gjøre med et virus som er veldig smittsomt og som kan ha svært alvorlige konsekvenser for mange mennesker.

– Jeg er ikke enig i at man ikke skal være redd for covid-19. Jeg er bekymret for covid-19 hver eneste dag og hver eneste time, jeg, sa Høie da han ble bedt om å kommentere uttalelsene fra den amerikanske presidenten.

– Men jeg er enig i at vi ikke trenger å tenke på det hver eneste dag og hver eneste time. Vi må ha noen lommer i livet der vi skal tenke på andre ting, sa han.

Høie ga også Trump støtte i at man kan ha håp om at det kommer til å gå bra til slutt, men påpekte at det fortsatt er avgjørende å overholde smitteverntiltakene i den fasen vi nå er inne i.

Helsedirektør Bjørn Guldvog var noe mer kritisk til uttalelsene.

– Det går an å være enig med Trump i et litt positivt syn på hva som kan skje, samtidig som vi må ha en aktsomhet overfor dette viruset som jeg synes hans uttalelse bagatelliserer, sa Guldvog.

