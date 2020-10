Helsemyndigheter i USA med ny vaksinestandard – trosser Trump

USAs president Donald Trump har over tid fastholdt at det vil være mulig å få en vaksine klar til godkjent bruk innen valget 3. november. De nye retningslinjene som FDA nå har offentliggjort, innebærer imidlertid en oppfølgingstid på minst to måneder for testpasienter.

Oppfølgingstiden skal være en sikkerhet blant annet mot alvorlige bivirkninger før en vaksine godkjennes.

(©NTB)