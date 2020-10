Vaccibody noteres på børs i dag

Biotekselskapet Vaccibody noteres fra og med i dag på Merkur Market.

Selskapet vil handles under tickeren , og har for øyeblikket 283.627.680 utestående aksjer til en kurs på 0,01 kroner.

– På grunn av nyhetsstrømmen har Vaccibody de siste tolv månedene generert betydelig interesse fra både norske og internasjonale investorer. Aksjonærlisten har nesten tredoblet seg det siste året, og teller nå mer enn 800 individuelle aksjonærer, sier styreleder i Vaccibody, Anders Tuv, i en kommentar.

Han påpeker at registrering og fullelektronisk handel på Merkur nå er et logisk neste trinn for selskapet.