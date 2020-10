Millioninnside i Vaccibody

Christian Åbyholm, primærinnsider i Vaccibody , har gjennom sitt selskap Caaby kjøpt 20.000 aksjer i Vaccibody.

Aksjene kostet i snitt 60 kroner per aksje, hvilket gir en totalpris på 1,2 millioner kroner.

Etter transaksjonen eier Åbyholm gjennom Caaby like over 1,7 millioner aksjer i selskapet, i tillegg til 100.000 opsjoner.

Christian Åbyholm, styremedlem i Vaccibody. Foto: Vaccibody

Åbyholm representerer også Andenæsgruppen som også har kjøpt aksjer i dag. Selskapet laster opp med 200.000 aksjer til samme pris.

Totalprisen ble følgelig 12 millioner kroner. Etter transaksjonen eier Andenæsgruppen 250.000 aksjer i Vaccibody.

Åbyholm representerer i tillegg Norda som eier 10,7 millioner aksjer i selskapet.

Andenaesgruppen has through Christiania Skibs AS today purchased 200 000 shares in Vaccibody AS at a price of NOK 60 per share. After the transaction Andenæsgruppen owns 15 250 000 shares. In addition Christian Åbyholm represents Norda ASA that owns 10 696 755 shares.