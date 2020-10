– Mange selskap har funnet ut at fokus på mental helse er noe man må ha

Lørdag markerer verdens dag for mental helse. I en CNBC-artikkel går det frem at apper som hjelper med å meditere og mental helse, som Headspace og Calm, har vokst mye den siste tiden. Artikkelen peker på coronaviruset som en faktor som gjør at flere har fokus på mental helse.

Et selskap som har fokus på dette er teknologiselskapet UiPath. De ga sine 2.800 ansatte gratis abonnement hos Headspace i høst. Målet er at de ansatte skal klare å koble av fra jobb og ha det bedre.

Headspace forteller til CNBC at de nå opplever 500 prosent mer interesse fra selskap som søker hjelp for deres arbeidsstyrke. Rivalen Calm sier at de også har hatt vekst.

– Så mange selskap har oppdaget at fokus på mental helse er noe man må ha, ikke noe som bare er fint å ha, sier Alex Will, sjef i Calm.

Apple-grunnlegger Steve Jobs snakket varmt om meditasjon i sin tid. Det samme har Ray Dalio, en av verdens mest kjente hedgefondforvaltere, og flere idrettsprofiler gjort.