Milliardavtale for AstraZeneca til covid-behandling

Den amerikanske regjeringen har tildelt 486 millioner dollar – tilsvarende 4,44 milliarder kroner – til AstraZeneca for å utvikle og sikre forsyninger med opptil 100.000 doser med covid-19-antistoffbehandling, et lignende medikament som det som ble brukt til behandlingen av president Donald Trump, skriver CNBC.

Avtalen går ut på å utvikle en antistoffcocktail som kan forhindre covid-19, spesielt i høyrisiko-grupper som de over 80 år, heter det i en uttalelse fra det amerikanske helsedepartementet.

Behandlingen har kommet i rampelyset etter at Trump ble behandlet med en lignende antistoffmedisin i forrige uke. Presidenten har også gitt ut en video på Twitter hvor han skrøt av fordelene ved behandlingen.

Vil gi bort 1 million doser

Ifølge CNBC forventer den amerikanske regjeringen å gi bort mer enn 1 million gratis doser av antistoffbehandlinger til covid-19-pasienter.

AstraZeneca sier at de vil levere opptil 100.000 doser innen slutten av 2020, og at den amerikanske regjeringen kan anskaffe ytterligere én million doser i 2021 under en egen avtale.

AstraZeneca planlegger å evaluere behandlingen, AZD7442, som er en cocktail av to monoklonale antistoffer, i to studier. En studie vil evaluere sikkerheten og effekten av den eksperimentelle behandlingen for å forhindre infeksjon i opptil 12 måneder hos rundt 5.000 deltagere, mens den andre vil evaluere forebyggende og forebyggende behandling etter eksponering hos omtrent 1.100 deltakere.