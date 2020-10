Coronasmitte garanterer ikke senere immunitet

Den andre gangen Nevada-mannen ble smittet, havnet han på sykehus med store pustevansker og måtte få oksygentilførsel, skriver Los Angeles Times.

Ifølge legene ved sykehuset var mannen da smittet av en annen genetisk type av coronaviruset enn første gang, men resultatet ble det samme. Troen på at smitte gjør deg immun, holder derfor ikke, er konklusjonen.

Mannen i Nevada er rett nok den første i USA som har fått påvist smitte av SARS-CoV-2-viruset to ganger, ifølge tidsskriftet Lancet Infectious Diseases.

Ikke i risikogruppen

Med sine 25 år og uten underliggende sykdommer var han ikke i risikogruppen, og han hadde heller ikke nedsatt immunforsvar som følge av hivsmitte eller bruk av legemidler eller narkotika.

Mannen fikk først påvist smitte i april, men kom da til hektene igjen etter ni dager. To tester i mai viste at han var smittefri.

28. mai begynte han imidlertid å føle seg dårlig igjen, og 5. juni havnet han på sykehus med store pusteproblemer. Der ble det på nytt påvist coronasmitte.

Ulike varianter

De to virusvariantene som ble påvist hos 25-åringen, var ikke genetisk identiske, men tilhører begge en gruppe som først og fremst er påvist i USA.

Også i Hongkong, Belgia og Ecuador har koronapasienter fått påvist smitte på nytt, etter først å ha testet negativt og blitt friskmeldt. Forskerne konkluderer derfor med at smitte ikke er noen garanti for framtidig immunitet.

President Donald Trump, som nå har gjenopptatt valgkampen etter å ha vært innlagt på sykehus med covid-19, har hevdet at han er immun mot viruset.

Flokkimmunitet

Forskernes funn reiser ytterligere tvil om teorien om flokkimmunitet – at viruset ikke lenger kan spre seg når 70 til 80 prosent av befolkningen har vært smittet og angivelig har utviklet immunitet.

Blant dem som har fremmet denne teorien, er statsepidemiolog Anders Tegnell i Sverige. Alt i april hevdet han at Sverige kunne få flokkimmunitet i løpet av mai, noe som ennå ikke har skjedd.

Verdens helseorganisasjon slo denne uka fast at det er uetisk å la koronaviruset løpe fritt, i håp om å utvikle flokkimmunitet.

– Aldri i folkehelsehistorien har flokkimmunitet blitt brukt som strategi for å svare på et utbrudd, iallfall ikke en pandemi, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus mandag.

Kan ikke stole på

– Tilfellene der folk smittes på nytt forteller oss at vi ikke kan stole på immunitet etter naturlig infeksjon skal lede til flokkimmunitet. Ikke bare vil en slik strategi være dødelig for mange, men den vil heller ikke være effektiv, konkluderer Akiko Iwasaki , en ekspert i virologi og immunologi ved Yale-universitetet.

Den gode nyheten er at selv om man kan bli smittet av ulike varianter av SARS-CoV-2, så betyr ikke dette at det må utvikles ulike vaksiner for hver variant.

– Slik det ser ut nå, er det tilstrekkelig med én vaksine for å beskytte mot alle virusvarianter, opplyser Iwasaki.

(©NTB)