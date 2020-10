Legemiddelgigant pauser vaksinetesting på grunn av syk pasient

Videre testing av en Covid-19 vaksinestudie til Johnson & Johnson er satt på vent etter at en pasient har blitt syk. Legemiddelselskapet har foreløpig ingen forklaring for sykdommen, melder CNBC tirsdag.

Test-pausen kommer etter at et dokument er sendt til forskerne som foretar den kliniske studien på 60.000 pasienter. Dokumentet sier at pause-regelen er oppfylt og at det elektroniske systemet for å registrere nye pasienter er stengt, ifølge helsenettstedet STAT.

CNBC har vært i kontakt med Johnson & Johnson som bekrefter stansen i studien og at det er på grunn av «uforklarlig sykdom hos en av pasientene». Selskapet ville ikke kommentere ytterligere detaljer.

«Vi må respektere privatlivet til pasienten. Vi lærer samtidig mer om sykdommen og vi trenger nødvendige fakta før vi kan gi ytterligere informasjon», uttaler legemiddelselskapet i en melding til CNBC.

Johnson & Johnson begynte å samle inn frivillige til deres fase 3-studie 23. september.