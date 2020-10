BerGenBio skal presentere data om antistoff

Det biofarmasøytiske selskapet BerGenBio skal presentere pre-kliniske data om tilvestamab, selskapets nye funksjonsblokkerende, humaniserte anti-AXL antistoff, på et virtuelt arrangement fra 24 til 25 oktober, melder selskapet i en børsmelding onsdag.

Data som presenteres viser at tilvestamab forhindrer cellesignalisering via AXL -kinasen i kreftcellelinjer, reduserer cellemigrasjon og invasjon og har antitumor-effekt i et panel av xenograft musemodeller.

Tilvestamab evalueres for øyeblikket i en klinisk fase-I studie på friske frivillige for å evaluere sikkerhet, toleranse og farmakokinetikk, ifølge selskapet.