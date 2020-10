Hofseth BioCare-emisjon i boks

Ålesund-baserte Hofseth BioCare varslet i går at selskapet hadde hyret inn Pareto Securities i tilknytning til en rettet emisjon mot norske og internasjonale investorer.

Selskapet tok sikte på opptil 200 millioner kroner i bruttoproveny, og tegningskursen ville bli satt gjennom en bookbuilding-prosess.

Like over midnatt, rundt syv timer etter at børsmeldingen om emisjonen gikk ut, ble det kjent at 24.691.358 aksjer hadde blitt plassert til kurs 8,10 kroner, altså tilsvarende et proveny på 200 millioner kroner. Emisjonen var betydelig overtegnet.

Enkelte eksisterende aksjonærer og nye investorer hadde på forhånd kollektivt indikert at de ville tegne seg for 145 millioner kroner.

Etter fullført emisjon venter selskapet å søke om en overføring fra Oslo Axess til hovedlisten på Oslo Børs i løpet av fjerde kvartal i år.

Pengene fra emisjonen vil bli brukt på produktutvikling, utvidelse av produksjonskapasitet, oppgradering av salgsaktiviteter og generelle selskapsformål.

Selskapet melder også at det vil bli utført en reparasjonsemisjon på 40 millioner kroner.

