18 prosent av de spurte sier nei til å vaksinere seg mot corona, viser en undersøkelse av Tryg Forsikring. Det tilsvarer én million nordmenn.

– Manglende vaksinering kan føre til at pandemien varer lenger enn den ellers ville ha gjort, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg, ifølge en pressemelding.

Undersøkelsen er foretatt av YouGov for Tryg, og ble avsluttet i oktober. 18 prosent svarte nei, 33 prosent svarte vet ikke, mens 49 prosent svarte ja på spørsmålet «Kommer du til å vaksinere deg når det kommer en vaksine mot covid-19?»

– Vi vil oppfordre våre kunder til å følge myndighetenes råd om å ta vaksinen når den er tilgjengelig. Samtidig vil vi advare alle mot å reise utenlands uten å ha vaksinert seg, selv til land som ikke lenger er rødmerket, sier Irgens.

Èn mrd. i erstatninger

Norske forsikringsselskap har samlet utbetalt èn milliard kroner i erstatninger direkte knyttet til pandemien. Tryg forsikring har hatt dobbelt så mange reiseforsikringssaker i år som i fjor.

– Coronakrisen har vist oss hvor sårbare vi er når vi ikke har vaksiner som virker, og helsemyndighetene har slått fast at det bare er gjennom vaksiner vi kan bekjempe pandemien effektivt. På denne bakgrunnen er det bekymringsfullt at bare halvparten av de spurte i undersøkelsen sier et ubetinget ja til vaksinasjon, sier Irgens videre.

Minst motstand i nord

I undersøkelsen er andelen nei størst i Innlandet fylke, der 32 prosent svarer at de ikke kommer til å ta vaksinen, mens den er lavest i Troms & Finnmark der 11 prosent svarer nei.

Tirsdag kunngjorde Regjeringen at en vaksine mot coronaviruset ville bli gratis for alle, og at de håper å tilby til flest mulig en sikker og effektiv vaksine tidlig neste år.