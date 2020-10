Nye Veier om E39: – Rekkeviddeangst og ladekø skal bli fremmedord

Det statlig eide selskapet Nye Veier AS lanserer sitt nye pilotprosjekt "EL39", og skal gjøre den nye veien mellom Kristiansand og Ålgård mer elbilvennlig. Det kommer frem i en pressemelding fra selskapet. 17 mil med med motorvei og nødvendig lading skal bygges som en helhet, og legger nå opp til at markedet skal få lov til å konkurrere om kundene.

– Rekkeviddeangst og ladekø skal bli fremmedord for de som kjører på vår nye E39, sier Annette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Dagens situasjon er preget av at energiselskapene selv har valgt plassering av ladestasjoner. Generalsekretær i Norsk Elbilforening, Christina Bu, mener det er viktig å få på plass tilstrekkelig kapasitet og helhetlige løsninger.

– Vi har lenge etterspurt helhetlig planlegging av hurtiglading, å gjøre det i forbindelse med bygging av ny vei er framtidsrettet, ressursbesparende og noe vi virkelig heier på, sier Bu.

Pilotprosjekt

Aanesland mener helhetlige løsninger er veien fremover.

– I sommer så vi mange tilfeller av lang ladekø og ladere som ikke virket. Skal vi bygge veier for fremtiden, må vi unngå slikt, sier Nye-Veier sjefen.

Erfaringene fra EL39 skal brukes langs alle veistrekningene som Nye Veier skal planlegge og bygge. Aanesland mener dette er et steg i riktig retning for å legge til rette for problemfri bruk av elbil, og at Norge kan bidra til å nå klimamålene.

– Vi er en betydelig offentlig byggherre og skal være til nytte for trafikantene, poengterer Aanesland.