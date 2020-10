Moderna-sjefen øyner corona-vaksine allerede i desember

En coronavaksine er på alles lepper om dagen og det er stadig oppdateringer fra de store legemiddelselskapene på når gjennombruddet kommer. Pfizer har blant annet vært langt fremme og uttalte forrige uke at en nødvaksine kunne være klar allerede i slutten av november.

Nå henger legemiddelselskapet Moderna seg på og konsernsjefen Stéphane Bancel mener at myndighetene kan godkjenne selskapets eksperimentelle vaksine i desember, uttalte han under The Wall Street Journals teknologikonferanse mandag, melder MarketWatch.

Den eksperimentelle kommer kun hvis resultatene i november blir positive, påpeker Bancel.

Bancel uttalte også at gode svar fra de midlertidige resultatene tar lengre tid å få, og at myndighetenes godkjenning av en allmenn vaksine muligens ikke vil komme før neste år.

Moderna er ett av selskapene som har jobbet hardt for å utvikle en vaksine, sammen med Pfizer og BioNTech. Johnson & Johnson og AstraZenecas vaksinetesting har blitt utsatt siden selskapene må etterforske sykdomstilfeller i studiene.

I juli startet Moderna opp en studie med 30.000 mennesker for å utvikle en Covid-19-vaksine og studien er snart fullført, opplyser selskapet. Bancel uttalte under teknologikonferansen at det forventer å produsere rundt 20 millioner doser innen slutten av året og minst 500 millioner doser neste år.