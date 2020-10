AstraZeneca avslutter samarbeid med PCI Biotech

SKUFFET: PCI Biotechs konsernsjef Per Walday.

SKUFFET: PCI Biotechs konsernsjef Per Walday. Foto: Eivind Yggeseth

PCI Biotech , som er et biofarmasøytisk selskap med fokus på kreft, melder onsdag at AstraZeneca har valgt å ikke inngå en endelig avtale for fimaNAc-teknologien.

Beslutningen skal være en basert på en strategisk evaluering dagens utviklingsbehov.

Det har kommet oppmuntrende prekliniske resultater med fimaNAc-plattformen, og selskapene planlegger å jobbe sammen for å publisere disse.

Det prekliniske forskningssamarbeidet ble påbegynt i september 2015 for å avgjøre om PCI Biotechs fimaNAc-teknologi hadde potensialet til å forbedre leveringen av nukleinsyre-terapeutiske tilbehør. Det eksperimentelt samarbeid ble avsluttet i desember 2019, med ytterligere en 12-måneders evalueringsperiode til slutten av 2020 for å avgjøre potensialet for ytterligere samarbeid.