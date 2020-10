BerGenBio med coronaoppdatering

BerGenBio børsmelder at det i dag har registrert den første pasienten i selskapets fase 2 studie for en behandling mot coronaviruset. Studiet skal vurdere effekten og sikkerheten til bemcentinib for behandling av innlagte pasienter med COVID-19 i Sør-Afrika og India.

Dette er bemcentinib «Bemcentinib (tidligere kjent som BGB324), er en potensiell første-i-klasse selektiv AXL-hemmer i et bredt fase II klinisk utviklingsprogram. Løpende kliniske studier undersøker bemcentinib i flere solide og hematologiske svulster, i kombinasjon med nåværende og nye behandlinger (inkludert immunoterapier, målrettet behandling og cellegift), og som et enkelt middel. Bemcentinib målretter seg og binder seg til det intracellulære katalytiske kinasedomenet til AXL-reseptortyrosinkinase og hemmer dets aktivitet. Økning i AXL-funksjon har vært knyttet til viktige mekanismer for medikamentresistens og immunflukt av tumorceller, noe som fører til aggressive metastatiske kreftformer».

Kilde: BerGenBio

120 pasienter skal være med i studien på fem behandlingssentre i Sør-Afrika og syv behandlingssentre i India. Halvparten skal få bemcentinib i behandlingen, mens den andre halvdelen skal være i en kontrollgruppe og kun motta standard behandling.

– Vi er glade for å fortsette å utforske profilen til bemcentinib som en potensiell behandling for innlagte COVID-19 pasienter, og er glade for å meddele at studien har startet i Sør-Afrika. Regionen er fortsatt et geografisk sted med høye infeksjonsrater, og vi ser frem til å rekruttere pasienter raskt i Sør-Afrika og India, og gi ytterligere oppdateringer om vår fremdrift, sier adm. direktør Richard Godfrey i BerGenBio.