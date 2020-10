Bunnsolid kvartal for biotech-selskap

ArcticZymes Technologies leverte et bunnsolid tredje kvartal.

Det endte med drømmescenario for investorene: Bunnlinjen ble løftet fra minus til pluss, inntektene økte og kostnadene gikk ned.

Inntektene i tredje kvartal økte fra 24 millioner i 2019 til 31,6 millioner inneværende år. Omsetningen siden nyttår overgikk også for første gang 100 millioner kroner. I tillegg ble utgiftene kuttet med nesten 2 millioner; fra 23,2 millioner til 21,5 millioner kroner.

Det ga et driftsresultat på 9,1 millioner mot negative 520.000 i fjor. Bunnlinjen ble også snudd fra minus til pluss og endte også 9,1 millioner i pluss, opp fra et tap på 281.000 kroner i fjor.

Coronaviruset har, i rak motsetning til de fleste andre selskaper, hatt positiv innvirkning på ArcticZymes. Pandemien har gjort at selskaper som forsøker å fremstille en vaksine mot viruset kjøper ArcticZymes' produkter i diagnosene og testene sine.

Selskapets mål for 2020 var å sørge for lønnsomhet. Med et så sterkt tredje kvartal som selskapet leverer nå, er det så godt som sikret. Coronaviruset har en positiv påvirkning og selskapet venter fortsatt vekst, ifølge kvartalsrapporten.

