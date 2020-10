Dundrende underskudd for Carasent

PRESENTERER: Johan Lindqvist, styreleder i Carasent, legger frem tall for tredje kvartal.

PRESENTERER: Johan Lindqvist, styreleder i Carasent, legger frem tall for tredje kvartal. Foto: Henrik Charlesen

E-helseselskapet Carasent har ikke hatt et godt tredje kvartal, ei heller et godt 2020. Inntektene øker, men det gjør også utgiftene.

Omsetningen i tredje kvartal økte til 17,7 millioner kroner mot 11,6 millioner ved samme korsvei i fjor. Utgiftene økte imidlertid også med nesten 3 millioner, som resulterte i et driftsresultat på 3,2 millioner kroner.

Det er opp nesten 2 millioner kroner fra 2019. Men herfra begynner det å gå nedover.

Et opsjonsprogram ble igangsatt i fjerde kvartal i fjor. De 2 millioner opsjonene er basert på markedsverdien og har en strikepris på 150 prosent. Når opsjonen blir utøvd kan styret betale opsjonsholderen penger istedenfor aksjer.

Estimert fair value da avtalen ble inngått var 1,39 kroner. Fordi selskapet har gjort det godt på børs i år har imidlertid fair value økt til hele 11,12 kroner. Dette har ført til en utgift på 19,4 millioner kroner de første månedene i 2019, og 11,3 av disse har blitt bokført i tredje kvartal.

Utgiften sørger for å sende bunnlinjen markant ned til et tap på 9,1 millioner kroner.

Utsiktene ser imidlertid gode ut for selskapet. Pandemien har gjort at helsesektoren trenger digitalisering fortere enn antatt og selskapet ser at de negative effektene ved coronakrisen vil være begrensede.

Selskapet har nylig hentet over 280 millioner kroner i frisk kapital i en emisjon, og vil i fremtiden fokusere på det oppkjøpte selskapet Evimeria. Påvirkningen fra coronakrisen på Evimeria har ifølge Carasent vært begrenset.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Carasent (Mill. kr) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 17,7 11,6 Driftsresultat 3,2 1,1 Resultat før skatt -8,4 1,1 Resultat etter skatt -9,1 1,3