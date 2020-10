Stabilt for Brøymer-dominerte Medistim

Medistim, hvor Øyvin Anders Brøymer er største aksjonær, hadde 83,4 millioner kroner i inntekter i tredje kvartal. Det er en ørliten nedgang på 2,2 millioner kroner fra året før. Driftsresultatet gikk opp fra 19,2 til 20,8 millioner kroner.

Resultat før skatt falt med nesten to millioner til 18,7 millioner kroner. Selskapet gikk med et overskudd på 14,4 millioner kroner, nokså liten endring fra 16,7 millioner kroner i pluss samme tid i fjor. Resulat pr. aksje ble 0,79 kroner, ned fra 0,92 kroner i fjor.

Medistim opplyser at driftsresultatet for de første tre kvartalet i år var på 73,3 millioner korner, hvilket er det beste driftsresultat etter tre kvartaler noen gang for selskapet. Ved utgangen av kartalet hadde selskapet 115 millioner i cash omtrent. Tidligere har styret i selskapet annonsert et utbytte på 2,75 kroner pr. aksje for 2019.

Medistim (Mill. kr) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 83,4 85,6 Driftsresultat 20,8 19,2 Resultat før skatt 18,7 20,6 Resultat etter skatt 14,4 16,7