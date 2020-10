SoftOx venter å kunne teste på mennesker i andre kvartal 2021

SoftOx Solutions opplyser torsdag at danske legemiddelmyndigheter har gitt sin anbefaling til videre utviklingsløp for selskapets inhalasjonsløsning til behandling av luftveisinfeksjoner, inkludert covid-19.

Selskapets aksje endte torsdag opp 1,8 prosent til 58,00 kroner, etter å ha touchet 72,50 kroner like etter torsdagens melding. Hittil i år er SoftOx-aksjen opp 90 prosent.

Selv mener selskapet at inhalasjonsløsningen deres har potensial til å representere et gjennombrudd innen behandling av luftveisinfeksjoner. Og utviklingsløpet som nå er definert, skal gi en raskest mulig vei til utprøving i mennesker.

SoftOx-sjef Geir Almås sier i meldingen at selskapet nå forventer at de første menneskestudiene kan starte i andre kvartal neste år.

Ser 220 milliarder globalt

«Behovet for nye løsninger til behandling av luftveisinfeksjoner er stort, dette er et marked som ved forsiktige anslag for EU og USA er i størrelsesorden 12 milliarder dollar», heter det fra Almås i meldingen.

12 milliarder dollar tilsvarer 110 milliarder kroner etter torsdagens vekslingskurs.

Ifølge Almås kan det globale markedspotensialet være dobbelt så stort.

– Kan bidra til å bekjempe pandemien

Samtidig pekes det på at SoftOx' løsning ikke fremkaller resistens, og videre at effekten av løsningen er uavhengig av mutasjoner, som det er påvist hva gjelder coronaviruset i senere tid.

Thomas Bjarnsholt, professor i mikrobiologi og forsøksleder ved Universitetet i København, kommenterer i SoftOx' melding torsdag at han, sammen med sitt team, øyner «et gjennombrudd i behandlingen av vanskelige infeksjoner, både virale og bakterielle».

«Vi har testet SoftOx sine løsninger i luftveiene, og vi ser at dette kan være et viktig behandlingsprinsipp som kan bidra til å bekjempe den pågående pandemien og fremtidige epidemier og pandemier», sier Bjarnsholt.