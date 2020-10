Den britiske farmasøytkjempen AstraZeneca sier at vaksinekandidaten de jobber med sammen med universitet i Oxford, produserer immunrespons hos både eldre og yngre voksne. Bivirkningene for eldre som er mest utsatt for coronaviruset, ble også funnet å være lavere, heter det i en uttalelse fra legemiddelprodusenten.

– Det er oppmuntrende å se at immunogenisitetsresponsene var like mellom eldre og yngre voksne, og at reaktogenisiteten var lavere hos eldre voksne, sier en talsmann for AstraZeneca til CNBC.

Rullerende gjennomgang av vaksinen

Vaksinen til AstraZeneca blir regnet som en driverne i vaksinekappløpet, hvor dusinvis av vaksinekandidater er under klinisk evaluering.

For å få fortgang i vaksinegodkjenningen har European Medicines Agency (EMA), som godkjenner vaksiner i EU, begynt med «rullende gjennomgang» av coronavaksinene til AstraZeneca og Pfizer. Det innebærer at i stedet for at EMA må vente på at alle de nødvendige vaksineopplysningene skal sendes inn før vurderingen, har EMA begynt å analysere den foreløpige informasjonen fra forskere om vaksinene.

Vaksinen til den britiske farmasøytkjempen er i fase 3 i utviklingen. I fase 3 gir forskere vaksinen til tusenvis av mennesker og venter på å se hvor mange som blir smittet, sammenlignet med frivillige som fikk placebo. Disse forsøkene kan avgjøre om vaksinen beskytter mot viruset. I tillegg er fase 3-studier store nok til å avsløre relativt sjeldne bivirkninger som kan ha uteblitt i tidligere studier., skriver New York Times.

AstraZenecas coronavaksine ble i september satt på pause etter at en testperson ble uventet syk. Studien ble da gjenopptatt etter noen dager.

Sjefen for AstraZeneca, Pascal Soirot, har tidligere sagt at vaksinen deres sannsynligvis vil gi beskyttelse mot coronavirus i omtrent ett år.