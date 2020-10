Elliptic Labs og MediaTek skal samarbeide

Elliptic Labs skal samarbeide med MediaTek, et ledende semiconductor-selskap, for å standardisere Elliptic Labs' ultralydrammeverk til SoC-serien, som er designet for mobile enheter, melder selskapet i en børsmelding tirsdag.

Samarbeidet skal fokusere på Elliptics Virtual Smart Sensor Platform, som muliggjør rask og skalerbar bruk av innovative og kritiske brukeropplevelser, som nærhetsdeteksjon, kontekstuell bevissthet og intuitive 3D-bevegelser, for MediaTek-baserte mobile enheter.

Elliptic Labs' Virtual Smart Sensor Platform skaper brukeropplevelsene ved å bruke patenterte algoritmer, proprietære maskinlæringsverktøy (ML) og sensorfusjon for å lage AI Virtual Smart Sensors. Plattformen bidrar blant annet til å redusere kostnadene og eliminere uønsket tilgang til enheten.

Elliptic Labs og MediaTek vil dermed samarbeide om å legge til rette for, validere og støtte OEM-er i implementeringen av Elliptic Labs pakke med AI Virtual Smart Sensors inn i MediaTeks portefølje av mobile plattformer.