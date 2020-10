STARTEN: Det antas at coronaviruset smittet fra flaggermus til mennesker før det dukket opp i Wuhan i Kina.

STARTEN: Det antas at coronaviruset smittet fra flaggermus til mennesker før det dukket opp i Wuhan i Kina. Foto: Bloomberg

– I tillegg til å dukke opp oftere vil nye pandemier ifølge ekspertene kunne spre seg raskere, gjøre mer skade på verdensøkonomien og forårsake død hos flere mennesker enn covid-19 med mindre vi fundamentalt endrer hvordan vi globalt jobber med å forhindre smittsomme sykdommer, skriver Miljødirektoratet i sin omtale av en ny rapport fra FNs naturpanel (IPBES).

I rapporten advarer en samling internasjonale eksperter om at det kan komme flere og verre pandemier enn covid-19 fremover. Blant annet vil avskoging og andre naturinngrep kunne føre til større fare for at ulike virus smitter fra dyr til mennesker.

– Rapporten fra ekspertene viser at det stadig blir mer tydelig hvordan de menneskeskapte, globale endringene i naturmangfoldet fører til store trusler for menneskelig velferd. Risiko for smitte mellom dyr og mennesker er størst når dyrearter mister levestedene sine, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

– Endring i arealbruk, økt og intensivert landbruk, handel og forbruk som ikke er bærekraftig påvirker naturen og øker kontakten mellom ville dyr, husdyr, smittestoff og mennesker, skriver Miljødirektoratet.

Ekspertene bak rapporten konkluderer med at kostnadene knyttet til utbrudd av pandemier er 100 ganger de estimerte kostnadene for å forhindre pandemier. De ber om at aktiviteter som kan utløse pandemier, reguleres og skattlegges.

