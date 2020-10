Oslo Axess-noterte Hofseth BioCare har fremdeles tilgode å levere et positivt resultat, etter at tredje kvartal viste et negativt resultat på 33 millioner kroner.

Få minutter etter børsene åpent falt aksjen over 2 prosent til 7,60 kroner.

Bioteknologiselskapet fra Ålesund benytter marine ingredienser fra lakseoppdrett til å utvikle lakseolje og produkter til humant konsum. Hofseth BioCare har så langt satset på utvikling av kosttilskudd, og forsøkt å slå igjennom innenfor medisin med lakseolje i behandlingen av covid-19-pasienter, foreløpig uten å generere én eneste krone i overskudd til eierne.

Investeringer for vekst

Driftsinntektene i tredje kvartal beløp seg til beskjedne 7,6 millioner kroner, mot 29,2 millioner i tilsvarende kvartal i fjor, da produksjonen var i full drift.

Driftsresultatet (EBITDA) i tredje kvartal var negativt med 23,2 millioner kroner, mot 7,6 millioner i fjor, og ble også påvirket av fortsatt høyere investeringer enn selskapet forventet i FoU-prosjekter og optimalisering av produksjonsprosesser.

Hofseth BioCare har jobbet intenst med å utvide produksjonskapasiteten, legge til en integrert spraytørkeenhet og legge til FoU-laboratorier ved hovedhydrolyseanlegget, noe som resulterte i uunngåelig midlertidig forstyrrelser av produksjonen og dermed lavere volumer og inntekter i kvartalet.

– Vi har jobbet hardt i tredje kvartal for å utvide og forbedre produksjonskapasiteten ved vårt hydrolyseanlegg i Midsund. Dette vil være viktig for fremtidig vekst for selskapet og det fremtidig partnerskapet med Nestle-eide Garden of Life, sier Roger Hofseth, adm. direktør i Hofseth BioCare.

Hofseth BioCare (Mill. kr) 3 kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 7,6 29,2 Driftsresultat (EBIT) −29,2 −14,4 Resultat før skatt −32,9 −18,3 Resultat etter skatt −32,9 −18,3 Oslo Børs

Entrer milliardmarked i USA

Så sent som 14. oktober slo amerikanske myndigheter fast at Hofseth BioCares produkt Bioactive Peptides har effekt mot jernmangel. Godkjennelsen åpner døren til et amerikansk milliardmarked.

Med godkjenningen på plass for markedsføring av jerntilskuddproduktet, ser Roger Hofseth endelig mulighet for å rapportere overskudd for selskapet på sikt, som så langt har kostet han én halv milliard kroner i utviklingskostnader.

«Godkjennelsen åpner døren til et amerikansk milliardmarked for oss. Vi utvikler morgendagens kosthold og medisin, og er i ferd med å lykkes», hevdet Hofseth til Finansavisen.

Aksjen opp 350 % i fjor

Investorene flokket seg til Hofseth BioCare i fjor høst, og sendte aksjen i løpet av få måneder opp 350 prosent til en toppnotering på 10,95 kroner 26. november.

En overtegnet emisjon på 118 millioner kroner og rykter om en mulig børsnotering på NYSE eller Nasdaq, forvandlet Hofseth BioCare til en børsrakett etter åtte labre år uten gjennombrudd siden noteringen på Oslo Axess 2. desember 2011.

Siden er planene om en børsnotering i USA lagt på is, men aksjen har likevel holdt seg på et høyere nivå enn før kjempeoppturen.