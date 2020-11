New York slutter å kreve at reisende må sitte i karantene ved ankomst etter å ha vært stedet med mye smitte av corona. I stedet vil myndighetene i New York kreve at reisende tester seg for corona før avreise, og igjen tre dager etter ankomst til staten. Det bekrefter en talsperson for guvernør Andrew Cuomo til CNBC lørdag.

Alle som ikke vil ta en test fire dager etter ankomst, må i så fall fullføre en 14-dagers karantene.

Innbyggere i New York som har vært utenfor staten i under 24 timer, trenger ikke å ta en test før de har kommet tilbake.

Naboer slipper test

Det nye testregimet gjelder for reisende som kommer fra steder hvor den smittetilfellene er høyere enn 10 pr. 100.000 innbyggere de seneste syv dagene, eller en stat hvor over 10 prosent av de blir testet de seneste syv dagene er positive.

Personer som kommer inn i New York fra nabostatene New Jersey, Connecticut, Pennsylvania og Massachusetts trenger ikke å testes på grunn av regional nærhet. Selv om Cuomo ser den økende smitten i landet, mener han at det er for mange daglig reisende over statsgrensene at det lar seg regulere.

– Det ville forstyrre alt hvis du satte karantene i disse statene, sier Cuomo ifølge NBC.

USA fortsetter å sette nye coronarekorder, og på fredag ble det rapportert inn nesten 100.000 smittetilfeller. Noe som førte til et gjennomsnitt de seneste syv dagene til rett under 80.000 nye smittede hver dag, viser tall fra en CNBC-analyse.