Nye planer fra Observe Medical

Uten inntekter i perioden, tapte Observe Medical ikke overraskende penger i tredje kvartal. Selskapet skriver i rapporten at de har tatt viktige skritt i arbeidet med kommersialisering og markedsføringsstrategi for sitt første produkt, den digitale urinmåleren Sippi.

Observe Medical bekrefter sitt estimerte markedspotensial på 500.000 Sippi-basisenheter og 30 millioner Sippi-engangsenheter pr. år, med forventet ytterligere økning etter coronapandemien.

– For oss er det nå viktig å rulle ut Sippi-systemet til sykehus, og gjennom oppkjøpet av Sylak AB, som ble fullført i oktober, har vi nå på plass et sterkt salgs- og distribusjonsapparat i Norden med tilgang til Sippis kunder, sier Observe Medical-sjef Björn Larsson i en kommentar.

Ifølge toppsjefen vil selskapet fokusere på Norden og utvalgte europeiske markedet.

– For Norden er Sylak viktig, og når det gjelder Europa har vi sterk tro på distribusjonsavtalen vi signerte for Italia snart vil bli etterfulgt av lignende avtaler for andre markeder, sier Larsson.