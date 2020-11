SoftOx får millioner fra det amerikanske forsvarsdepartementet

SoftOx er i dag tildelt 1,977 millioner dollar, tilsvarende 18,7 millioner kroner, av det amerikanske forsvarsdepartementet til forskning og utvikling av SoftOx' infeksjonsfjerner, opplyses det i en børsmelding.

«Prosjektet er et forsknings- og utviklingssamarbeid mellom SoftOx Solutions AS og ledende amerikanske og europeiske sårklinikker, med fokus på kroniske sår og biofilminfeksjoner. Prosjektet representerer et innovativt behandlingsprinsipp for hvordan forebygge og behandle biofilminfeksjoner i sår», skriver selskapet.

Tilskuddet vil ifølge SoftOx bidra til å gjennomføre kliniske undersøkelser for å evaluere SoftOx-teknologien hos mennesker med vanskelige infeksjoner i sår.

Tilskuddet er bevilget på vegne av Naval Medical Research Center (NMRC) under Medical Technology Enterprise Consortium (MTEC), et biomedisinsk teknologikonsortium som samarbeider under en transaksjonsavtale (OTA) med US Army Medical Research and Development Command (USAMRDC).

SoftOx-aksjen stiger tirsdag formiddag 8,87 prosent til 67,50 kroner. Aksjen har de siste tolv månedene steget cirka 140 prosent.