Gentian selger datter for 7,7 millioner

Gentian Diagnostics annonserer at de selger PreTect til Mel-Mont Medical. Bruttoprovenyet av transaksjonen er anslått til 7,7 millioner kroner, ifølge en børsmelding.

Gentian begrunner salget med at de ikke har vært i stand til å øke salget av PreTect HPV-analyser til et tilfredsstillende nivå, til tross for oppmuntrende resultater gjort siden oppkjøpet av PreTect i 2016. Gevinsten på 4,5 millioner kroner vil bokføres i fjerde kvartal.

– Vi tror at å selge PreTect til Mel-Mont Medical er helt naturlig. HPV-testing er et spesialisert marked og vi mener selskapet vil gagnes av en fokusert aktør, sier Hilja Ibert, adm. direktør i Gentian.

Gentian leverte et skuffende resultat i tredje kvartal, men med dette salget kan bunnlinjen bli snudd i grønt i fjerde kvartal.