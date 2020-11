Meglerhus venter kraftig kursoppgang

KJØP: Norne Securities venter kursoppgang for Photocure-sjef Daniel Schneider.

KJØP: Norne Securities venter kursoppgang for Photocure-sjef Daniel Schneider. Foto: Photocure

Photocure presenterer sine kvartalstall tirsdag 10. november. Norne Securities gjentar nå sin kjøpsanbefaling og kursmål på 150 kroner. Analytiker Tomas Skeivys ser økt kortsiktig usikkerhet rundt tallene, samtidig som han minner om at de langsiktige utsiktene forblir imponerende med solid vekst i USA.

«Stort langsiktig potensial til tross for usikkerhet på kort sikt», skriver Skeivys i en oppdatering.

Norne Securities tror Photocure vil omsette for 50,9 millioner kroner i tredje kvartal, få et driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) på minus 27,9 millioner kroner og et negativt resultat før skatt på 31,6 millioner kroner.

I tillegg til sterk vekst i USA, har Photocure overtatt salgsrettigheter i Europa fra Ipsen. Norne Securities tror det kan bli en annen vekstmotor for selskapet.

Fredag omsettes aksjen for 80,80 kroner, ned 1,5 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på 2,15 milliarder kroner. Hittil i år har aksjen falt nesten ti prosent.