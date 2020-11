Vaccibody ferdigstiller avtale verdt 6,9 milliarder kroner

FERDIGSTILLER AVTALE: Vaccibody annonserer fredag ferdigstilling av avtalen med Genentech. Her fra notering av Vaccibody på Oslo Børs, Merkur Market. Gründer Agnete B. Fredriksen med bjellen. Siri Torhaug (Chief Medical) og styreleder Anders Tuv (hhv.) lengst til venstre og høyre

FERDIGSTILLER AVTALE: Vaccibody annonserer fredag ferdigstilling av avtalen med Genentech. Her fra notering av Vaccibody på Oslo Børs, Merkur Market. Gründer Agnete B. Fredriksen med bjellen. Siri Torhaug (Chief Medical) og styreleder Anders Tuv (hhv.) lengst til venstre og høyre Foto: Iván Kverme

Fredag ble det klart at Vaccibody ferdigstiller avtalen med det amerikanske biotekselskapet Genentech. Det betyr at Vaccibody kvalifiserer til å motta 200 millioner dollar, den første delen av avtalen, og kan motta ytterligere 515 millioner dollar i potensielle betalinger. Det fremkommer i en børsmelding fra selskapet.

Vaccibody, med Jan Haudemann-Andersen som hovedeier, har inngått en avtale om utviklingen og kommersialiseringen av DNA- og individbasert neoantigen-vaksiner. Som følge av at venteperioden i kartellovgivningen Hart-Scott-Rodino Act er over, kvalifiserer biotek-selskapet nå for den initielle utbetalingen på 200 millioner dollar.

FERDIGSTILLER AVTALE: Jan Haudemann-Andersens Vaccibody. Foto: Iván Kverme

Sammen med Genentech skal de utvikle produktet VB10.NEO inn i kliniske forsøk, både i Europa og USA. Etter fullførelsen av fase 1b, vil Genentech bære alle kostnader for kliniske og regulative kostnader, samt produksjon- og kommersialliseringskostnader.