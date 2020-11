Vaksinegjennombruddet: Norge er på vaksinelisten

Coronaviruset sendte året 2020 inn i et av de mørkeste kapitlene i nyere historie. Mandag 9. november kom den historiske nyheten hele verden har ventet på – et vaksinegjennombrudd kan være nært forestående.

En coronavaksine utviklet av Pfizer og BioNTech er 90 prosent effektiv i å hindre covid-19-infeksjoner, opplyste selskapene mandag ettermiddag.

Pasientene var beskyttet mot sykdommen sju dager etter den andre av to doser ble gitt, og 28 dager etter den første, ifølge foreløpige resultater.

NYTT HÅP: Pfizer med konsernsjef Albert Bourla og BioNTech ga ny optimisme til verdens befolkning og finansmarkeder. Foto: NTB

Initielle bevis

Nesten 51 millioner mennesker har fått viruset påvist, mens 1,3 millioner har mistet livet av covid-19-sykdom. Den seneste tiden har smitten økt i en rekke land, og mange steder har det blitt gjeninnført svært strenge tiltak.

– De første resultatene fra fase 3-studien i vaksineforsøket viser initielle beviser for vaksinens evne til å motvirke covid-19, sier konsernsjef Albert Bourla i Pfizer.

Nyheten utløste en ellevill jubel i børsmarkedene verden over, hvor Pfizer-aksjen raskt steg ni prosent til nærmere 40 dollar på NYSE.

Tar tid før massevaksinering

Resultatene betyr imidlertid ikke at en vaksine er nært forestående helt ennå. De foreløpige resultatene baserer seg kun på 94 infeksjoner som til nå er registrert blant 44.000 mennesker i USA og andre land.

– Dette er en seier for innovasjon, vitenskap og globalt samarbeid, sier professor Ugur Sahin, adm. direktør i BioNTech.

Selskapene håper å produsere vaksiner som gjør 15 til 20 millioner mennesker immune innen 2021 er over, ifølge New York Times.

Det er dermed milliarder av mennesker som fortsatt må belage seg på å vente på en eventuell coronavaksine.

Kan snart søke om nødbruk

Det gjenstår imidlertid et hinder før Pfizer kan søke om tillatelse til nødbruk hos amerikanske helsemyndigheter.

Halvparten av pasientene i studien må observeres for bivirkninger i minst to måneder etter siste vaksinedose. Det vil derfor trolig ta noen uker før søknad om nødbruk sendes helsemyndighetene i USA og Europa.

Norge på vaksinelisten

NRK meldte mandag ettermiddag at helseminister Bent Høie bekrefter at Pfizer-vaksinen også kan bli tilgjengelig i Norge.

– Norge får tilgang til Pfizer-vaksinen via EU. Alle gode vaksinenyheter er gode også for oss. Dette er en av vaksinene i pakken EU jobber med og som Norge også er en del av, uttalte Høie til NRK.

– Så må vi få verifisert opplysningene og så vil den følge de vanlige godkjenningsprosedyrene, la Høie til.

Pfizer og BioNTech har avtale med EU om å levere vaksinen til land i EU-området. Norge vil dermed også få tilgang til vaksinen, som skal selges til Norge via EU-landet Sverige, ifølge NRK.

Coronaaksjer stupte

Siden virusutbruddet har det også vært et kappløp om å utvikle livreddende behandlinger for covid-19-pasienter innlagt på sykehus. Selskaper som SoftOx Solutions , Lifecare og BerGenBio har pågående studier, og samtlige aksjer falt rundt 11-14,5 prosent børsen like etter vaksinenyheten ble kjent.

Felles for selskapene som jobber med virkemidler mot pandemien er at et vaksinegjennombrudd vil redusere behovet for covid-19-behandlinger.

SoftOx har desinfeksjonsmiddel som blant annet fjerner coronavirus. Selskapet har også meldt om en studie som viser lovende resultater med tanke på å videreutvikle selskapets teknologi til en behandling mot infeksjoner i luftveiene, inkludert covid-19-pasienter.

Lifecare eier 25 prosent i Digital Diagnostics som jobber med en hurtigtest for å oppdage coronaviruset. Mens BerGenBio studerer effekten og sikkerheten til Bemcentinib for behandling av innlagte pasienter med Covid-19 i Sør-Afrika og India.