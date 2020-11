Holder på forventningene om milliardomsetning

Se live webcast her kl. 14.

Phtocure hadde i tredje kvartal driftsinntekter fra Hexvix/Cysview på 49,6 millioner kroner, ned fra 51,1 millioner kroner i samme periode i fjor.

EBITDA før restrukturering endte på minus 5,4 millioner kroner.

Selskapet skriver at de hadde en vellykket lansering av Hexvix i Europa. Photocure gjentar nå 2023-ambisjonene, og forventer en omsetning på cirka én milliard kroner med en EBITDA-margin på rundt 40 prosent.

Det amerikanske markedet fortsatte ifølge Photocure å komme tilbake i tredje kvartal med en vekst i enhetssalget år over år på 17 prosent.

– Vi har bevisst opprettholdt vår fulle kommersielle kapasitet gjennom usikkerheten under covid-19-pandemien for å maksimere smidigheten og fleksibiliteten, sier Photocure-sjef Daniel Schneider i en kommentar, og påpeker at selskapet fortsatt forventer forstyrrelser i forretningsforholdene, men at selskapet har flere metoder som gjør dem godt posisjonert til å kapitalisere på muligheter.

– Av denne grunn er vi overbevist om at vi kommer til å tåle forstyrrelsene godt, og at virksomheten vil komme tilbake til pre-covid-19s sterke vekst når pandemien løser seg, sier Schneider.

Photocure (Mill. kr) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 49,94 60,79 Driftsresultat før restrukturering -9,22 4,31 Resultat før skatt -14,17 5,28 Resultat etter skatt -6,19 -0,06