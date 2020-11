Fortsetter veksten – valutatap spiste opp overskuddet

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 10:00

NattoPharma leverte et godt tredje kvartal, men var uheldige valutasvingninger.

Selskapet økte omsetningen med hele 54 prosent sammenlignet med fjoråret, fra 32 millioner kroner i fjor til 48,3 millioner i år. Det gir en vekst hittil i år på 72 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Siden nyttår leverte selskapet en EBITDA på 22,9 millioner, tilsvarende en margin på 15 prosent. Driftsresultatet ble rapportert til 1,7 millioner kroner. Det er en oppgang på 31 prosent fra 1,3 millioner som ble rapportert i samme periode i fjor.

Resultat før skatt ble påvirket av valutatap på 2,4 millioner kroner og endte på minus 929.000. Skatteutgifter på 1,2 millioner kroner sendte bunnlinjen ned til minus 2,2 millioner mot et overskudd på 2,9 millioner i fjor.

Selskapet ser imidlertid et sterkt fjerde kvartal foran seg og opprettholder guidingen på EBITDA på 13-18 prosent og oppdaterer guidingen på inntektsvekst til over 60 prosent.

Konsernsjef Kjetil Ramsøy forteller at tredje kvartal kom inn over forventning og at selskapet ikke merket den sedvanlige nedgangen i aktivitet denne sommeren som tidligere år. Han forteller også at selskapet passerte 2019-inntektene allerede i august, og omtaler det som en stor bragd fra de ansatte.

– Markedsutviklingen har vært spennende og jeg tror NattoPharma er godt posisjonert for å takle fremtidig vekst.

NattoPharma (Mill. kr) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 48,3 32 Driftsresultat 1,7 1,3 Resultat før skatt -0,9 2,7 Resultat etter skatt -2,2 2,9