Meglerhus ser 70 prosents oppside i helseaksje

OPPSIDE: Meglerhus ser stor oppside i Photocure. Her tidligere konsernsjef Kjetil Hestdal. Nåværende konsernsjef er Daniel Schneider. Foto: Ivan Kverme

ABG Sundal Collier oppjusterer kursmålet på Photocure til 140 kroner fra 130 kroner og opprettholder kjøpsanbefalingen, ifølge TDN Direkt.

Det gir selskapet en oppside på nesten 70 prosent fra dagens kurs på 83,90 kroner.

Meglerhuset øker salgsestimatene for 2021 og 2022 med fire og fem prosent. Samtidig gjøres det positive endringer for estimatene til driftsresultatet for 2020 til 2022 på bakgrunn av bedrede vekstutsikter og sterk kostnadskontroll.

Photocure leverte et svakere tredje kvartal enn fjoråret, men gjentar 2023-ambisjonene, og forventer en omsetning på cirka én milliard kroner med en EBITDA-margin på rundt 40 prosent.