– Ikke la deg lure av at vaksinen vil sørge for rask vei tilbake

Mandag denne uken kom nyheten om at en effektiv vaksine mot coronaviruset har blitt utviklet. Nyheten sendte verdens børser på en vill børsfest og investorene jublet.

Nå drar imidlertid UBS-styreleder Axel Weber investorene ned på landjorda igjen og advarer om at det selv med en vaksine vil ta tid før økonomien er tilbake til verdiene vi så før pandemien kom.

– Jeg er ikke pessimistisk. Vi kommer til å komme oss gjennom dette. Men vi må ikke la oss lure av at dette kommer til å skje fort – det vil ta tid, sier Weber til CNBC.

Utfordringer

UBS-sjefen anslår at det vil ta minst et år til før vi kommer tilbake til BNP-verdiene vi så pre-corona, og ytterligere et eller to år til for å være i nærheten av å få bort arbeidsledigheten.

– Det er en relativt lang innhenting vi står overfor, sier han.

Hovedgrunnen til at veien tilbake er såpass lang er at det følger en del logistikkutfordringer med distribusjon av vaksinen – den skal både masseproduseres og transporteres ut i verden.

Pfizer sier de vil kunne produsere nok vaksiner til 25 millioner mennesker innen året er omme, og 1,3 milliarder vaksiner i 2021. Først prioriteres sykepleiere og dem i risikosonen. Deretter får verdens befolkning, som anslås til rundt 7,5 milliarder, for tur.

Få vaksiner

Weber understreker at det at det i det hele tatt er kommet en vaksine, er gode nyheter.

– Vi har ventet i lengre tid på noen gode nyheter, men vi må ta dette med en klype salt, advarer han, og fortsetter:

– Den skuffende delen av vaksinenyhetene var at det var et mye lavere antall vaksiner som kan bli produsert enn det som var ventet.

På spørsmål om hva vaksinen vil ha å si for fremtidsutsiktene i 2021, var Weber forsiktig optimistisk.

– Vaksinen vil ta bort noe av den menneskelige lidelsen, men det vil ta lang tid før vi kommer oss i nærheten av det man kaller flokkimmunitet.