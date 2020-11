Jakter fortsatt partner i Asia

Biotekselskapet PCI Biotech ser fortsatt etter en partner i Asia, som vil være positivt for selskapets Release-studier, melder TDN Direkt etter PCI Biotechs offentliggjøring og presentasjon av kvartalstall onsdag.

Adm. direktør i PCI Biotech, Per Walday, er imidlertid forsiktig med å si for mye om partnerjakten. Han presiserer overfor nyhetsbyrået at han ønsker å være svært forsiktig med hvilken informasjon han offentliggjør, men understreker samtidig at det er fordeler ved et partnerskap:

– Å ha en partner tidlig i studien vil hjelpe oss å velge de riktige medisinske rådgiverne og de riktige sykehusene, slik at de også kan få et eierskap i prosessen og kan være en del av prosessen, sier Walday.

Samtidig peker Walday på sider ved det å ikke ha et partnerskap:

– Hvis derimot studiene blir suksessfulle og vi ikke får inn en partner, vil det gjøre oss sterkere når det kommer til forhandlinger og hvilken avtale vi kan skaffe etter studien, sier han til TDN Direkt.

Prioriterer Release

I forbindelse med regnskapsfremleggelsen onsdag opplyste PCI Biotech at første asiatiske pasient ble rekruttert til Release-studien i oktober – i Sør-Korea – og at alle ni planlagte testlokasjoner i Sør-Korea og Taiwan nå er åpnet. Totalt var 45 testsentre åpnet i EU, USA og Asia ved utgangen av oktober.

Første pasientrekruttering i USA kan imidlertid måtte vente til 2021 på grunn av coronapandemien.

Selskapets fokus er stadig å rekruttere pasienter til Release-studien, som gjelder hovedsatsingen fimaChem til behandling av gallegangskreft. Det regner fortsatt med å kunne komme med en første foreløpig analyse fra studien mellom andre halvår 2022 og første halvår 2023.

Regnskapet viste forøvrig at selskapet bokførte 1,9 millioner i andre inntekter i tredje kvartal, midler selskapet har mottatt fra Norges forskningsråd og Skattefunn-ordningen. Driftskostnadene økte med rundt 3,6 millioner til 24,5 millioner kroner.

Kontantbeholdningen ved utgangen av kvartalet var på 210,2 millioner kroner, mot 231,4 millioner etter kvartalet før og 284,3 millioner på samme tid i fjor.