EU sikrer 300 mill. vaksinedoser fra Pfizer

Børsene i hele verden hoppet opp etter at Pfizer og BioNTech annonserte at de hadde en vaksine klar med 90 prosents effektivitet. Nå har EU sikret seg 300 millioner vaksinedoser, skriver Financial Times.

Leveringen er forventet å starte ved starten på nyåret, etter at vaksinen har blitt godkjent av the European Medicines Agency.

– Dagens fullførte vaksineavtale med EU-kommisjonen representerer den største initielle ordren av vaksinedoser for Pfizer og BioNTech. Det er stort steg i retning av vårt mål om å gjøre coronavaksinen tilgjengelig for sårbare grupper, sier Albert Bourla, konsernsjef i Pfizer.

Prisen er ikke kjent

Prisen for vaksinen er enda ikke kjent, men det kan tenke seg at Pfizer og BioNTech kan tjene store summer med å være først ute med fungerende vaksine.

Annonseringen av EU-dealen skulle egentlig bli offentliggjort sammen med resultatene, men det var visstnok problemer med «liability», i følge personer som kjenner til prossessen. Disse problemene er nå løst, men Pfizer har valgt å ikke kommentere.

I følge Pfizer og BioNTech vil de kunne produsere 1,2 milliarder vaksiner i løpet av neste år. UBS-sjef Axel Weber understreker at en vaksine ikke vil gjøre at verdensøkonomien henter seg inn igjen så fort som man kan håpe.