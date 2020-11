Elon Musk skriver i en Twitter-melding at han har testet seg fire ganger med hurtigtester for coronaviruset. To av prøvene ga negativt resultat, mens de to andre sa at Musk testet positivt for viruset.

«Noe ekstremt tullete foregår. Jeg ble testet fire ganger for coronaviruset i dag. To av dem ga negativt svar, to ga positivt. Samme maskin, samme test, samme sykepleier», skriver Musk i en Twitter-melding.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD. — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

Tesla-toppen sier videre at han tok en serie av raske antigen-tester. Disse prøvene gir svar innen 15 minutter og er billigere enn den tradisjonelle måten å teste på i bihulene og munnen.

Den er imidlertid mindre troverdig, som eksempelet med Musk understreker.

Nå har han tatt ytterligere en test – denne gangen den tradisjonelle prøven som anses som den mest treffsikre. Det kan ta opptil to døgn før Musk får svar fra denne siste testen.

«Hvis det skjer med meg, skjer det med andre», skriver Tesla-sjefen videre.

I en senere Twitter-melding melder Musk at han har forkjølelseslignende symptomer, men at han ikke merker noe unormalt.

Tvilende

Musk har tidligere vært svært tvilende til coronavirusets alvorlighetsgrad. Han har stilt spørsmålstegn ved hvor farlig viruset egentlig er, og hevder dødstallene er overdrevet.

Ifølge Bloomberg forutsa Musk tilbake i mars at nye virustilfeller i USA ville nå null innen april. I dag meldes om lag 150.000 nye tilfeller inn hver dag.

Musk reiser ofte med privatjet til og fra Tesla-fabrikker og for å føre tilsyn med Space X-programmet. I forrige uke landet Musk i Berlin og gjorde jobbintervjuer, deretter var han innom Sverige før han dro tilbake til USA.