Styreleder med millioninnside i Vistin Pharma

Intertrade Shipping, et selskap kontrollert av Øyvin Brøymer, styreleder i Vistin Pharma , har i dag kjøpt like under 150.000 aksjer i Vistin Pharma.

Aksjene kostet i gjennomsnitt 16,25 kroner per aksje. Det gir en totalsum på over 2,4 millioner kroner.

Intertrade Shipping AS eier etter kjøpet rett under 11,1 millioner aksjer i Vistin Pharma, tilsvarende 25 prosent av selskapets utestående aksjer.

Vistin-aksjen er opp over 60 prosent hittil i år, men resultatet for tredje kvartal endte noe svakere enn investorene hadde håpet på.