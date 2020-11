Tilbyr Canada 7 milliarder kroner for å droppe lovendring

Myndighetene i Canada hevder at legemidler under patentbeskyttelse er for dyre i landet. Ifølge de kanadiske myndighetene er det bare Sveits og USA som har høyere priser, mens andre land har lik tilgang til reseptbelagte medisiner til lavere priser, skriver Reuters søndag.

Største endringer siden 1987

Endringene, som trår i kraft 1. januar, er den største reformen av Canadas legemiddelpriser siden 1987. Målet er at det vil gi besparelser for pasienter, arbeidsgivere og forsikringsselskaper på bekostning av legemiddelindustrien.

I henhold til de nye reglene vil Canada endre listen over land de sammenlignet medisinpriser med, ved å ta USA og Sveits ut av ligningen samt legge til andre land med lavere priser. Patented Medicine Prices Review Board (PMPRB), som regulerer legemiddelindustrien og som vil være dem som setter maksprisen, vil også kunne vurdere kostnadseffektiviteten til nye medisiner og tvinge legemiddelselskaper til å avsløre konfidensielle rabatter.

Går glipp av 140 mrd.

STÅR PÅ SITT: Canadas helseminister Patty Hajdu. Foto: Bloomberg

Ifølge et bransjeestimat fra legemiddelindustrien vil lovendringen føre til et inntektstap på 19,8 milliarder kanadiske dollar over en periode på 15 år – nærmere 140 milliarder kroner.

En lobbyorganisasjon for legemiddelindustrien i Canada, Innovative Medicines Canada (IMC), skal ha møtt den kanadiske helseministeren Patty Hajdu den 16. oktober, og sendte inn et skriftlig forslag den påfølgende uken. Men fortsatt har de ikke fått noe svar, ifølge IMCs president Pamela Fralick.

Forslaget går blant annet ut at industrien er villig til å bruke 1 milliard dollar for å øke lokal produksjon og kommersialisering, og at man setter opp nye programmer for å forbedre tilgangen til medisiner for sjeldne sykdommer.

– Vi har kommet opp med noen betydelige muligheter for regjeringen å vurdere, men det virker ikke som om det er noe interesse for det. Derfor følte vi at det var på tide å la kanadierne vite hva regjeringen deres faktisk avstår, sier Fralick.

Ingen endring

I en uttalelse fra helsedepartementet sier de at regjeringen alltid er villig til å vurdere forslag om ulike måter å oppnå regjeringens mål på, men sier samtidig at de for tiden ikke har noen endringer i regelverket under utvikling.

– Posisjonen til Canadas regjering er uendret – Canada har blant de høyeste medisinprisene i verden, og disse høye prisene påvirker pasientenes mulighet til å få tilgang til nye medisiner negativt, skriver helsedepartementet.