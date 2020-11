– Kontantposisjonen vår er sterk

(Saken oppdateres)

Fortsatt i forskningsstadiet, hadde BerGenBio null i inntekter i tredje kvarta. Resultatet før skatt endte på minus 67,3 millioner kroner, ned fra 44,6 millioner i samme periode i 2019.

Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en kontantbeholdning på 777,9 millioner kroner, opp fra 289,5 millioner på samme tidspunkt i fjor.

– Vi har i dette kvartalet hatt gode fremskritt mot BerGenBios primære utviklingsmål - å bekrefte klinisk sikkerhet og bevise effektiviteten for bemcentinib mot lungekreft og leukemi. Mens covid-19-krisen har fortsatt å forsinke kliniske studier, inkludert våre egne, er vi glade for at sykehusene nå igjen har åpnet for kliniske studier, og at nye studier fortsetter å rekrutteres, sier BerGenBio-sjef Richard Godfrey i en kommentar.

Han mener selskapet samlet sett er godt posisjonert.

– Med innhenting av 520 millioner kroner i mai i år er kontantposisjonen vår sterk, påpeker han.

BerGenBio (Mill. kr) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 0 0 Driftsresultat -68,31 -47,54 Resultat før skatt -67,32 -44,59 Resultat etter skatt -67,32 -44,59