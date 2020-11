Pengene fortsetter å renne ut

RØDE TALL: Vaccibody leverer fortsatt et negativt driftsresultat, men annonserte nylig samarbeidsavtale med det amerikanske biotek-selskapet Genentech. Her gründer Agnete B. Fredriksen og styreleder Anders Tuv etter børsnoteringen.

RØDE TALL: Vaccibody leverer fortsatt et negativt driftsresultat, men annonserte nylig samarbeidsavtale med det amerikanske biotek-selskapet Genentech. Her gründer Agnete B. Fredriksen og styreleder Anders Tuv etter børsnoteringen. Foto: Iván Kverme

Vaccibody har fortsatt bortimot ingen inntekter å vise til, mens utgiftene fortsetter å øke. I tallene for 3. kvartal kan selskapet viser selskapet til nesten en dobling av driftskostnadene, noe som gjør at driftsresultatet også forblir rødt.

Selskapet annonserte 6. november at de har ferdigstilt avtalen med det amerikanske biotekselskapet Genentech. Det betyr at Vaccibody kvalifiserer til å motta 200 millioner dollar, den første delen av avtalen, og kan motta ytterligere 515 millioner dollar i potensielle betalinger. Konsernsjef Michael Engsig er stolt over resultatene.

«Dette har vært et transformativt kvartal for Vaccibody. Med samarbeidsavtalen med Genentech har vi nå teamet opp med den partneren vi ønsker for produktet VB10.NEO. Genentech er en pioner innenfor individualisert neoantigen kreftvaksiner, og det er en enorm tredjepartsvalidering av Vaccibodys vaksineplatform. Vi er stolt og spent, og kan nå akselerere tidshorisonten», skriver Engsig i kvartalstallrapporten.