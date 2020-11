Pfizer starter pilotprosjekt for utrulling av vaksine i fire amerikanske stater

UTRULLING: Pfizer begynner utrulling av pilotprogram for Covid-vaksinen.

Pfizer har startet et pilotprogram for utrulling av deres eksperimentelle Covid-19-vaksine i de fire amerikanske statene Rhode Island, Texas, New Mexico og Tennessee, melder Reuters.

Pilotprogrammet er en del av selskapets strategi for å teste distribusjonsutfordringene som relaterer seg til de strenge kulde-kravene for den eksperimentelle vaksinen.

Pfizer og BioNTech lanserte vaksinen med 90 prosent dekningsgrad forrige uke, og opplyste om at den må sendes og lagres ved minus 70 grader. Det er betydelig under den normale vaksinestandarden på 2-8 grader.

«Vi håper at resultatene fra prosjektet vil være en mal for andre amerikanske stater og ulike land, ettersom vi forberedes oss på å implementere effektive vaksineprogrammer», skriver Pfizer i en uttalelse mandag.

Nøye utvalgte stater

Pfizer opplyser også at det har valgt de fire amerikanske statene til programmet på grunn av forskjellene i den fysiske størrelsen, mangfold i befolkningen og behovet for å nå mennesker i urbane og landlige omgivelser.

Legemiddelselskapet påpeker samtidig at de utvalgte statene ikke vil motta normale vaksinedoser tidligere enn andre stater og at det ikke vil være noen forskjellsbehandling.

Selskapet forventer å ha nok sikkerhetsdata om vaksinen fra de pågående store forsøkene på senstadium, innen den tredje uken i november, før det fortsetter å søke om nødbrukstillatelse (EUA).