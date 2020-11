Har allerede truffet blink med Pfizer– her er vaksineaksjene Buffett har lastet opp i

Warren Buffett og investeringsselskapet hans Berkshire Hathaway satser tungt i helsesektoren nå som coronaviruset herjer spesielt hardt i USA.

Berkshire Hathaway har allerede lastet opp i Pfizer, som mandag forrige uke viste seg å være en god investering, selskapet lanserte verdens første coronavaksine. Russerne fulgte etter få dager etter, og i går kom også Moderna med sin vaksine med over 94 prosents effektivitet.

Buffett har imidlertid ikke stoppet med investeringen i Pfizer. Investeringsselskapet hans har også lastet opp i AbbVie, Bristol-Myers Squibb og Merck i tillegg til Pfizer i løpet av tredje kvartal, i tillegg til legemiddelfirmaet Biogen.

AbbVie har hittil i år steget 13 prosent og Bristol-Myers Squibb 3,6 prosent. Merck har imidlertid falt 10,7 prosent, og Pfizer er ned 7 prosent. Biogen har falt 15,4 prosent.

Pfizer-aksjen falt i går 3,3 prosent etter det ble klart at Moderna har kommet med en vaksine med høyere effektivitet, men i dagens førhandel stiger aksjen igjen 4 prosent.

Uvanlige grep

Berkshire Hathaway har også gått inn i telekomselskapet T-Mobil, og solgt hele posisjonen i detaljhandelgigant Costco.

Orakelet fra Omaha har de siste månedene gjort flere atypiske valg og tatt posisjoner i selskaper han tidligere har omtalt som dårlige investeringer.

I august tok Buffett en stor posisjon i gruveselskapet Barrick Gold. Tidligere har legendeinvestoren uttalt sin misnøye til det edle metallet som en investeringsmulighet. Berkshire fikk også ekspertene til å klø seg i hodet da det investerte i skytjenesten Snowflake før de gikk på børs.

Apple er også Berkshires største eksponering, til tross for at Buffett sjeldent går inn i techselskaper. Det tok for eksempel 22 år før han investerte i Amazon, i 2019.

Buffett var også rask med å dumpe flyaksjene i American, Delta, Southwest og United Airlines.